Ткачак — о Бобровском: «Флориде» повезло, что он у нас есть»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак после второго матча серии с «Торонто» (3:2, 2-0) поделился впечатлениями от игры вратаря Сергея Бобровского.

«Он классно играл. Он держит нас с тех пор, как вернулся. Он это заслужил, ведь он так много работает. Бобровский самый трудолюбивый среди тех, кого я когда-либо видел. Он продолжает работать над своей игрой и заботиться о себе. Нам повезло, что он у нас есть», — приводит слова Ткачака официальный сайт НХЛ.

Бобровский отразил 34 из 36 бросков и был признан первой звездой встречи.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.