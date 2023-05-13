Ткачак о финале конференции: «Я пока даже не хочу говорить о «Каролине»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак поделился ожиданиями от финала Восточной конференции против «Каролины».

«Честно говоря, я пока даже не хочу говорить о «Каролине». Мы просто хотим насладиться этим вечером и отдохнуть несколько дней, а затем мы перейдем к подготовке. Это большая задача, но мы заслуживаем того, чтобы насладиться этим вечером», — приводит слова Ткачака официальный сайт НХЛ.

В финале Восточной конференции «Флорида» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Нью-Джерси» (4-1). Команды впервые встретятся в плей-офф.