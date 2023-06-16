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Сегодня, 01:51

Ткачак рассказал, по чему будет больше всего скучать после завершения этого сезона с «Флоридой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак после окончания сезона-2022/23 в НХЛ отметил, что у команды в пдей-офф была особенная химия.

«Последние несколько месяцев были одними из самых веселых в моей жизни. Вот по чему я буду скучать больше всего — по той химии, которая у нас была», — приводит пресс-служба клуба слова Ткачака.

«Каждый вечер мы сражались изо всех сил. Мы играли максимально жестко. Мы старались все упрощать, и это сработало. Я просто горжусь каждым парнем в этой команде и в этой организации», — добавил форвард «Пантерз» Александр Барков.

«Флорида» проиграла в финале Кубка Стэнли «Вегасу». Счет в серии — 1-4.

Александр Барков (хоккей)
Мэттью Ткачак
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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