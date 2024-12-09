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Сегодня, 22:35

Ткачак стал первой звездой недели в НХЛ

Алина Савинова
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак признан первой звездой недели в НХЛ, сообщается на сайте организации.

На минувшей неделе 26-летний американец стал лидером лиги по голам (5), передачам (6) и очкам (11). Он набрал 4 (2+2) балла в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (4:5 ОТ), 5 (1+4) баллов в игре с «Филадельфией» (7:5) и 2 (2+0) очка против «Сан-Хосе» (3:1).

Второй звездой недели признан форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, который отметился 2 голами и 6 результативными передачам в двух матчах.

Третья звезда — голкипер «Вегаса» Адин Хилл. Он одержал две победы, отражая в среднем за игру 97,1% бросков при коэффициенте надежности 1.

Брэйден Пойнт
Мэттью Ткачак
Хоккей
НХЛ
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