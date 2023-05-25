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Сегодня, 06:12

Ткачак забросил самую позднюю победную шайбу в серии плей-офф в истории НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Мэттью Ткачак.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак забросил победную шайбу в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3) и принес своей команде победу в серии со счетом 4-0.

Форвард отличился за 5 секунд до конца третьего периода. Самый поздний победный гол в серии плей-офф в истории НХЛ (учитываются матчи, закончившиеся в основное время) был заброшен Ником Метцом в 1942 году в серии «Торонто» — «Рейнджерс». Метц также отличился за 5 секунд до конца встречи, Ткачук повторил его рекорд.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем серии «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).

Мэттью Ткачак
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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