Тодд — о Мухамадуллине: «Он готов для НХЛ»

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» прокомментировал шансы защитника Шакира Мухамадуллина закрепиться в НХЛ.

— Что скажете о Мухамадуллине? Он готов для НХЛ?

— Он готов! Я уверен, он заиграет в НХЛ. Шакир — габаритный защитник, хорошо видит площадку, здорово катается и двигает шайбу. У него есть все данные, чтобы играть в НХЛ.

— «Сан-Хосе Барракуда» — клуб, из которого много игроков приезжают в КХЛ. Или, наоборот, куда уезжают россияне. Чем это можно объяснить?

— Хороший вопрос. Даже не знаю. Может быть, классная погода (улыбается)? «Сан-Хосе» играет в южном дивизионе, где приятно находиться.