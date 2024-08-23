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Сегодня, 16:00

Тодд — о Мухамадуллине: «Он готов для НХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» прокомментировал шансы защитника Шакира Мухамадуллина закрепиться в НХЛ.

— Что скажете о Мухамадуллине? Он готов для НХЛ?

— Он готов! Я уверен, он заиграет в НХЛ. Шакир — габаритный защитник, хорошо видит площадку, здорово катается и двигает шайбу. У него есть все данные, чтобы играть в НХЛ.

— «Сан-Хосе Барракуда» — клуб, из которого много игроков приезжают в КХЛ. Или, наоборот, куда уезжают россияне. Чем это можно объяснить?

— Хороший вопрос. Даже не знаю. Может быть, классная погода (улыбается)? «Сан-Хосе» играет в южном дивизионе, где приятно находиться.

Нэйтан Тодд (№29) праднует гол в&nbsp;предсезонном матче &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Каждый иностранец должен попробовать водку». Разговор с канадским новичком «Салавата Юлаева»

Шакир Мухамадуллин
НХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сан-Хосе Шаркс
Нэйтан Тодд
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