Токкет из «Ванкувера» получил приз Джека Адамса как лучший тренер сезона

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет стал обладателем приза Джека Адамса как лучший тренер сезона.

В сезоне-2023/24 60-летний канадец вместе с «Кэнакс» стал победителем Тихоокеанского дивизиона и занял третье место в Западной конференции. В плей-офф «Ванкувер» уступил во втором раунде «Эдмонтону» со счетом 3-4.

Также на награду претендовали Рик Боунесс из «Виннипега» и Эндрю Брюнетт из «Нэшвилла».

В прошлом сезоне обладателем приза Джека Адамса стал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.