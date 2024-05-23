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Сегодня, 03:15

Токкет из «Ванкувера» получил приз Джека Адамса лучшему тренеру сезона НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет стал обладателем приза Джека Адамса как лучший тренер сезона.

В сезоне-2023/24 60-летний канадец вместе с «Кэнакс» стал победителем Тихоокеанского дивизиона и занял третье место в Западной конференции. В плей-офф «Ванкувер» уступил во втором раунде «Эдмонтону» со счетом 3-4.

Также на награду претендовали Рик Боунесс из «Виннипега» и Эндрю Брюнетт из «Нэшвилла».

В прошлом сезоне обладателем приза Джека Адамса стал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Рик Токкет
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