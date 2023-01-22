Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:37

Токкет сменил Будро на посту главного тренера «Ванкувера», Гончар вошел в тренерский штаб «Кэнакс»

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Гончар.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Ванкувер» объявил о перестановках в тренерском штабе, информирует инсайдер Эллиотт Фридман.

Новым главным тренером команды стал Рик Токкет, который сменил на этом посту Брюса Будро.

В новый тренерский штаб «Кэнакс» также вошли Адам Фут, который стал помощник главного тренера, и Сергей Гончар, который будет отвечать за работу с защитниками.

В нынешнем сезоне «Ванкувер» набрал 39 очков в 46 матчах и находится вне зоны плей-офф. Команда занимает 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

Адам Фут
Сергей Гончар
ХК Ванкувер Кэнакс
Брюс Будро
Рик Токкет
1
0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
В Адлерском районе Сочи загорелись три частных жилых дома
Библиотекарь назвала шесть книг для чтения с детьми
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт рассказал подробности о травме Овечкина