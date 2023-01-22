Токкет сменил Будро на посту главного тренера «Ванкувера», Гончар вошел в тренерский штаб «Кэнакс»

«Ванкувер» объявил о перестановках в тренерском штабе, информирует инсайдер Эллиотт Фридман.

Новым главным тренером команды стал Рик Токкет, который сменил на этом посту Брюса Будро.

В новый тренерский штаб «Кэнакс» также вошли Адам Фут, который стал помощник главного тренера, и Сергей Гончар, который будет отвечать за работу с защитниками.

В нынешнем сезоне «Ванкувер» набрал 39 очков в 46 матчах и находится вне зоны плей-офф. Команда занимает 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.