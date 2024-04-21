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Сегодня, 03:46

Толчинский: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард СКА Сергей Толчинский поделился мнением о выступлении российских хоккеистов в НХЛ.

— Слежу немного за НХЛ. Уверен, что Овечкину удастся сделать побить рекорд Гретцки, — приводит слова Толчинского Metaratings.ru. — Сам Гретцки сказал, что это всего лишь вопрос времени. Так что вопрос не в том, побьет ли Александр этот рекорд, а в том, когда он это сделает.

— Как в целом оцените выступление российских хоккеистов в регулярном чемпионате НХЛ?

— Российские хоккеисты в НХЛ всегда играют на ведущих ролях: и вратари, и нападающие, и защитники. Это доказывает то, что у нас отличная школа и то, что Россия — самая настоящая хоккейная страна.

— Кто для вас фаворит Кубка Стэнли?

— Я не слишком пристально слежу за НХЛ, но мне очень нравится игра «Колорадо». Сложно дать прогноз, потому что в этой лиге все очень непредсказуемо.

У Овечкина 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки 39 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/tolchinskii-uveren-chto-ovechkin-pobyot-rekord-gretcki-355492/
Александр Овечкин
Сергей Толчинский
НХЛ
ХК СКА
Уэйн Гретцки
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