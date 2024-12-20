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Сегодня, 19:50

Главный тренер «Вашингтона» подтвердил, что Овечкин не сыграет до паузы в НХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в официальных матчах до рождественской паузы в НХЛ. Об этом сообщил журналист официального сайта лиги Том Гулитти со ссылкой на главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды без ограничения на контакты.

В ближайшей игре «Вашингтон» встретится с «Каролиной» в ночь на 21 декабря в 3:00 по московскому времени.

39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате. Овечкину осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.

Источник: X
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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