Уилсон: «Когда нет Овечкина, мы должны быть уверены, что играем на том уровне, который он бы оценил»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал травму российского одноклубника Александра Овечкина. Клуб на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных.

«Овечкин — наш капитан. Он ведет нас за собой каждый вечер и является суперзвездой, которая несет на себе груз ответственности уже много лет, так что, когда его нет, мы должны быть уверены, что играем на том уровне, который он бы оценил», — цитирует Washington Post Уилсона.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.