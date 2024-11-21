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Сегодня, 03:05

Уилсон: «Когда нет Овечкина, мы должны быть уверены, что играем на том уровне, который он бы оценил»

Евгений Козинов
Корреспондент
Том Уилсон (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал травму российского одноклубника Александра Овечкина. Клуб на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных.

«Овечкин — наш капитан. Он ведет нас за собой каждый вечер и является суперзвездой, которая несет на себе груз ответственности уже много лет, так что, когда его нет, мы должны быть уверены, что играем на том уровне, который он бы оценил», — цитирует Washington Post Уилсона.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Том Уилсон
Хоккей
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