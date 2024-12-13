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Сегодня, 04:11

Уилсон: «Результаты в последних матчах без Овечкина многое говорят о команде»

Евгений Козинов
Корреспондент
Том Уилсон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон оценил результаты команды без российского капитана Александра Овечкина.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. С тех пор «Кэпиталз» одержали 6 побед и потерпели 3 поражения.

«Думаю, результаты многое говорят об этой команде. У нас глубокий состав: есть четыре линии, которые могут играть. Это не один парень в конкретный вечер, это сбалансированный счет. Каждый выкладывается в каждый конкретный вечер. Это настоящие групповые усилия и ребята, которые действительно играют друг за друга», — приводит пресс-служба клуба слова Уилсона.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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