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Форвард «Вашингтона» Уилсон назвал Овечкина рок-звездой

Даниил Аршавский
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал возвращение на лед российского капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

В концовке встречи 39-летний форвард забил свой первый гол с момента возвращения на лед, поразив пустые ворота «Торонто».

«Когда Овечкин выходит на лед, люди перелезают друг через друга, чтобы снять с ним видео. Он настоящая рок-звезда, мы рады, что он с нами. Здорово снова видеть его в строю», — цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.

На счету Овечкина 869 голов за карьеру в НХЛ, до достижения рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 25 шайб.

Источник: NHL
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