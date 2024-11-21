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21 ноября, 23:39

Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин говорит, что скоро вернется»

Алина Савинова
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон заявил, что капитан команды Александр Овечкин намерен в скором времени вернуться на лед.

«Настроение по-прежнему хорошее. Овечкин в хорошем расположении духа и говорит, что скоро вернется», — цитирует Уилсона The Hockey News.

«Вашингтон» на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных. 19 ноября Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). У него диагностировали повреждение голени.

В нынешнем сезоне российский форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. Овечкину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
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