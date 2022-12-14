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НХЛ

Сегодня, 05:47

7:0! «Торонто» разгромил «Анахайм». Самсонов стал первой звездой матча

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0. «Мэйпл Ливз» одержали четвертую победу подряд.

Российский голкипер Илья Самсонов отразил все 28 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Анахайм» — 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Голы: Керфут — 3 (Энгвалль, Тимминс), 1:58 — 1:0. Таварес — 14 (Марнер, Тимминс), 8:41 — 2:0. Броди — 1 (Тимминс, Мэттьюс), 32:16 — 3:0. Бантинг — 6 (Таварес, Марнер), 36:33 — 4:0. Керфут — 4 (Джиордано, Хольмберг), 42:37 — 5:0. Энгвалль — 5 (Сандин, Хольмберг), 45:42 — 6:0. Андерсон — 1 (Хольмберг, Сандин), 58:20 — 7:0.

Вратари: Самсонов — Гибсон (Достал, 30:48).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 42 (14+17+11) — 28 (16+6+6).

Наши: — - Куликов (10.38/0/-2).

14 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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