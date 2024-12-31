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Сегодня, 19:00

«Торонто» — «Айлендерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Торонто» и «Айлендерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Торонто Мэйпл Ливс» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ во вторник, 31 декабря. Игра пройдет на «Скоушабэнк Арене» в Торонто и начнется в 21.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» (например, в этой группе). Ключевые события игры «Торонто» — «Айлендерс» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в ночь на 22 декабря. Победу в том матче одержали «островитяне» (6:3).

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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