«Торонто Мэйпл Ливс» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ во вторник, 31 декабря. Игра пройдет на «Скоушабэнк Арене» в Торонто и начнется в 21.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» (например, в этой группе). Ключевые события игры «Торонто» — «Айлендерс» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в ночь на 22 декабря. Победу в том матче одержали «островитяне» (6:3).