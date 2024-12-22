«Айлендерс» обыграли «Торонто», у Романова две результативные передачи

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Торонто» со счетом 6:3.

В составе «островитян» 3 (2+1) очка набрал Бо Хорват, по голу забили Максим Цыплаков, Жан-Габриэль Пажо, Исая Джордж и Мэтью Барзал, Александр Романов сделал две результативные передачи, вратарь Илья Сорокин отразил 26 бросков из 29.

У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Вильям Нюландер, еще одну шайбу забросил Бобби МакМанн, капитан команды Остон Мэттьюс пропустил встречу из-за травмы.

После этого матча «Айлендерс» с 33 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 44 очками — на третьей строчке.