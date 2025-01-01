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Сегодня, 00:42

«Айлендерс» проиграли «Торонто», Сорокин сделал 22 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Торонто» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

«Торонто» набрал 48 очков в 38 играх и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» с 35 очками в 38 играх идут на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Айлендерс» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кампф — 2 (В. Нюландер, Танев), 17:54 — 1:0. Пажо — 9 (Добсон, Барзал), 31:59 — 1:1. Лоренц — 4 (Ривз, Девар), 32:15 — 2:1. Таварес — 19 (бол., п.в., В. Нюландер, Марнер), 59:27 — 3:1.

Вратари: Уолл — Сорокин.

Штраф: 4 — 20.

Броски: 25 (7+13+5) — 31 (9+12+10).

Наши: — - Романов (21.30/1/0), Цыплаков (15.05/1/-2).

31 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18933 зрителя

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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