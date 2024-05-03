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НХЛ

Сегодня, 05:45

«Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном». Команды ждет седьмой матч

Евгений Козинов
Корреспондент
Уильям Нюландер празднует свой гол с Тимоти Лильегреном.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» выиграл у «Бостона» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1. Счет в серии стал равный — 3-3.

В конце второго периода Вилам Нюландер открыл счет, а на 18-й минуте третьего периода он оформил дубль. «Брюинз» удалось отыграть одну шайбу за 0,1 секунды до финальной сирены — отличился Морган Гики.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин результативными действиями не отметился, а голкипер Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных.

Седьмой и решающий матч в серии состоится в воскресенье, 5 мая.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Торонто» — «Бостон» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Нюландер — 1 (Лильегрен, Райлли), 39:05 — 1:0. Нюландер — 2 (Найз, Райлли), 57:47 — 2:0. Гики — 2 (Шаттенкирк, ван Римсдайк), 59:59 — 2:1.

Вратари: Уолл — Суэймен (58:09 — 59:59).

Штраф: 2 — 6

Броски: 26 (12+8+6) — 23 (1+12+10).

Наши: Любушкин (19.09/0/0) — -.

3 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19 471 зритель.

Счет в серии: 3-3.

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