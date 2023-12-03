«Торонто» в овертайме проиграл «Бостону»

«Торонто» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Чешский форвард «Брюинз» Давид Пастрняк забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Бостон» набрал 35 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 6-й строчке — 28 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Пастрняк — 14 (Карло, Линдхольм), 10:44 — 0:1. Шаттенкирк — 1 (Пастрняк, Дебраск), 27:31 — 0:2. Мэттьюс — 15 (Нюландер, Найз), 32:06 — 1:2. Доми — 1 (Робертсон, Ярнкрок), 42:11 — 2:2. Фредерик — 6 (Форборт, Гики), 53:10 — 2:3. Мэттьюс — 16 (Марнер, Таварес), 59:54 — 3:3. Маршан — 8 (Пастрняк), 64:52 — 3:4.

Вратари: Уолл — Ульмарк.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 40 (10+13+12+5) — 37 (7+10+9+11).

3 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18959 зрителей.