«Торонто» победил «Бостон»

«Торонто» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Морган Райлли, Вильям Нюландер, Мэттью Низ и Стив Лоренц.

«Торонто» с 16 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Бостон» опустился на 9-ю строчку — 13 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бостон» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Райлли — 4 (бол., Марнер, Найз), 28:44 — 1:0. Нюландер — 10 (бол., Марнер, Райлли), 29:58 — 2:0. Найз — 7 (бол., Нюландер, Райлли), 54:13 — 3:0. Лоренц — 3 (п.в., Танев), 55:58 — 4:0.

Вратари: Столарз — Суэймен (55:50 — 55:58).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 27 (7+11+9) — 29 (7+12+10).

Наши: — - Задоров (23.00/4/0).

6 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.