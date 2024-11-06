«Торонто» победил «Бостон»

Сегодня, 05:45
«Торонто» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
Заброшенными шайбами отметились Морган Райлли, Вильям Нюландер, Мэттью Низ и Стив Лоренц.
«Торонто» с 16 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Бостон» опустился на 9-ю строчку — 13 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Бостон» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Райлли — 4 (бол., Марнер, Найз), 28:44 — 1:0. Нюландер — 10 (бол., Марнер, Райлли), 29:58 — 2:0. Найз — 7 (бол., Нюландер, Райлли), 54:13 — 3:0. Лоренц — 3 (п.в., Танев), 55:58 — 4:0.
Вратари: Столарз — Суэймен (55:50 — 55:58).
Штраф: 14 — 16.
Броски: 27 (7+11+9) — 29 (7+12+10).
Наши: — - Задоров (23.00/4/0).
6 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.