Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:04

«Торонто» дома обыграл «Чикаго»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

«Торонто» на своем льду одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Мэйпл Лифс» отличились Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Фрейзер Минтен и Мэтт Нис.

Единственную шайбу за «Блэкхокс» забросил Лукас Райхель.

«Торонто» набрал 32 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 18 очками за 25 игр идет последним на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Мэттьюс — 6 (В. Нюландер, Экман-Ларссон), 15:35 — 1:0. Таварес — 11 (Марнер, Хольмберг), 31:59 — 2:0. Райхель — 3 (Марун, Броди), 43:26 — 2:1. Минтен — 2 (Тимминс, Лоренц), 43:47 — 3:1. Найз — 10 (п.в., Марнер, Майерс), 58:15 — 4:1.

Вратари: Столарц — Содерблум (57:41 — 58:15).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (9+7+6) — 28 (9+10+9).

Наши: Гребенкин (9.39/1/-1) — Михеев (12.58/4/-1).

3 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Чикаго Блэкхокс
Читайте также
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Трамп призвал к освобождению заложников в секторе Газа до его инаугурации
Мединский рассказал подробности переговоров РФ и Украины в 2022 году
Эксперт рассказал о заболеваниях щитовидной железы
Сегодня
Вчера
Неделя