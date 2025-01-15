Дубль Станковена принес «Далласу» победу над «Торонто»

Сегодня, 05:49
«Даллас» в гостях обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
За «Старз» дубль оформил Логан Станковен, еще по шайбе забросили Маврик Брук и Мэтт Дюшейн.
Автором единственного гола «Мэйпл Лифс» стал Остон Мэттьюс.
«Даллас» набрал 57 очков за 43 встречи и занимает 4-е место в Западной конференции. «Торонто» идет 3-м на «Востоке» с 56 очками в 45 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Даллас» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Мэттьюс — 15 (Марнер), 4:15 — 1:0. Стэнковен — 5 (Стил, Дюшен), 8:33 — 1:1. Бурк — 4 (бол., Стэнковен, Харли), 32:35 — 1:2. Дюшен — 17 (бол., Джонстон, Хейсканен), 41:06 — 1:3. Стэнковен — 6 (Дюшен, Робертсон), 42:54 — 1:4.
Вратари: Уолл — Эттингер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (8+11+9) — 23 (12+8+3).
Наши: — - Дадонов (14.45/1/-1), Любушкин (18.20/1/+1).
15 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18535 зрителей.