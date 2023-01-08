«Детройт» на выезде проиграл «Торонто»

Сегодня, 06:16
«Торонто» на своем льду обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
В составе победителей голы забили Митч Марнер, Понтус Хольмберг и Джон Таварес, сделавший дубль.
За «Ред Уингз» единственную шайбу забросил Джейк Уолман.
Хоккей
НХЛ
«Торонто» — «Детройт» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Уолман — 3 (Мяяття, Гронек), 11:57 — 0:1. Марнер — 15 (бол., Мэттьюс, Райлли), 20:24 — 1:1. Таварес — 17 (Ярнкрок, Джиордано), 26:37 — 2:1. Хольмберг — 4 (Райлли, Броди), 46:19 — 3:1. Таварес — 18 (п.в., Марнер, Холл), 58:21 — 4:1.
Вратари: Самсонов — Хелльберг.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (2+12+15) — 23 (8+10+5).
Наши: — - -.
8 января. Торонто. Scotiabank Arena.