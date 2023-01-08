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Сегодня, 06:16

«Детройт» на выезде проиграл «Торонто»

Мария Гусева
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«Торонто» на своем льду обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе победителей голы забили Митч Марнер, Понтус Хольмберг и Джон Таварес, сделавший дубль.

За «Ред Уингз» единственную шайбу забросил Джейк Уолман.

Хоккей

НХЛ

«Торонто» — «Детройт» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Уолман — 3 (Мяяття, Гронек), 11:57 — 0:1. Марнер — 15 (бол., Мэттьюс, Райлли), 20:24 — 1:1. Таварес — 17 (Ярнкрок, Джиордано), 26:37 — 2:1. Хольмберг — 4 (Райлли, Броди), 46:19 — 3:1. Таварес — 18 (п.в., Марнер, Холл), 58:21 — 4:1.

Вратари: Самсонов — Хелльберг.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (2+12+15) — 23 (8+10+5).

Наши: — - -.

8 января. Торонто. Scotiabank Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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