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НХЛ

Сегодня, 05:06

«Торонто» в овертайме уступил «Детройту», Самсонов отразил 27 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Детройту» со счетом 4:5.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Митч Марнер, еще по шайбе забросили Ник Робертсон, Остон Мэттьюс и Джон Таварес, вратарь Илья Самсонов отразил 27 брсоков из 32. У «Рэд Уингз» дубль оформил Алекс Дэбринкат, еще по голу забили Симон Эдвинссон, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.

После этого матча «Торонто» со 102 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 87 очками — на восьмой строчке.

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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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