Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:51

«Торонто» дома обыграл «Детройт»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Детройт» со счетом 2:1.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Митч Марнер и Джон Таварес, оформивший дубль. У гостей гол на счету Дилана Ларкина.

Перед матчем символическое вбрасывание провел экс-форвард «Детройта» Павел Дацюк.

«Торонто» с 18 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 13 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Детройт» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Марнер — 3 (бол., Нюландер, Райлли), 11:12 — 1:0. Ларкин — 9 (бол., Раймонд, Дебринкэт), 29:10 — 1:1. Таварес — 6 (бол., Марнер, Райлли), 31:01 — 2:1. Таварес — 7 (п.в.), 58:30 — 3:1.

Вратари: Столарз — Тэлбот (58:27 — 58:30).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (10+6+4) — 22 (8+6+8).

Наши: — - Тарасенко (16.30/1/0).

9 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 19152 зрителя.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Премьер-министр Великобритании намерен повысить расходы на оборону
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Президент Кубы и вице-премьер РФ Чернышенко провели встречу в Гаване
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
Сегодня
Вчера
Неделя