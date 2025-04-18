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Сегодня, 04:35

«Детройт» в овертайме проиграл «Торонто», Тарасенко набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Владимир Тарасенко празднует гол с одноклубниками.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Торонто» в овертайме обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Мэйпл Ливз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Он набрал в этом сезоне 34 (11+23) очка в 81 игре.

«Торонто» завершил регулярку на 2-й строчке в Восточной конференции — 108 очков. «Детройт» стал 10-м (86 очков) и не попал в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Детройт» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Мэттьюс — 33 (Найз, Марнер), 17:53 — 1:0. Уотсон — 3 (Холл), 19:19 — 1:1. Холл — 2 (Каспер, Тарасенко), 22:16 — 1:2. Дебринкэт — 39 (бол., Зайдер, Кейн), 25:50 — 1:3. Майерс — 2 (Лоренц, Ярнкрок), 43:43 — 2:3. Танев — 3 (Марнер, Хольмберг), 59:58 — 3:3. Лотон — 13 (Мермис, Найз), 60:56 — 4:3.

Вратари: Уолл — Тэлбот.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (8+4+7+1) — 34 (13+15+6+0).

Наши: — - Тарасенко (15.05/1/+1).

18 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18605 зрителей.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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