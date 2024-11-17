«Торонто» в овертайме обыграл «Эдмонтон»

«Торонто» дома победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Митч Марнер. В основное время дублем у хозяев отметился Бобби Макманн. Еще одну шайбу забросил Мэттью Найз.

У гостей по два очка набрали Леон Драйзайтль (1+1) и Коннор Макдэвид (1+1). Еще одним голом отметился Адам Хенрик.

«Торонто» (24 очка) занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (20) не сумел продлить серию из трех побед кряду и идет восьмым на «Западе».

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Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Хенрик — 2 (Янмарк, К. Браун), 1:42 — 0:1. Макманн — 5 (Таварес, Марнер), 3:53 — 1:1. Макдэвид — 7 (бол., Хаймэн, Драйзайтль), 21:51 — 1:2. Найз — 8, 53:08 — 2:2. Макманн — 6 (Экман-Ларссон), 54:07 — 3:2. Драйзайтль — 13 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 58:31 — 3:3. Марнер — 6, 60:40 — 4:3.

Вратари: Столарц — С. Скиннер (57:55 — 58:31).

Штраф: 7 — 8.

Броски: 22 (10+5+6+1) — 30 (9+9+11+1).

Наши: — - Подколзин (12.10/2/0).

17 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 19301 зритель.