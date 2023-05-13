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Сегодня, 05:38

«Флорида» в овертайме обыграла «Торонто» и вышла в финал конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
13 мая. «Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в овертайме переиграла «Торонто» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. «Пантерз» выиграли серию — 4-1.

Победную шайбу на 15-й минуте овертайма забросил канадский нападающий Ник Казинс.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 51 из 53 бросков по своим воротам.

В финале Восточной конференции «Флорида» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Нью-Джерси» (4-1).

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Экблад — 1 (бол., Форслинг, Верхэге), 3:31 — 0:1. Верхэге — 5 (Дюклер, Экблад), 16:18 — 0:2. Райлли — 4 (Лафферти, Кампф), 27:50 — 1:2. Нюландер — 4 (Таварес, Броди), 55:33 — 2:2. Казинс — 2 (Гудас), 75:32 — 2:3.

Вратари: Уолл — Бобровский.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 53 (13+16+14+10) — 44 (12+18+7+7).

13 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-4

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ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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