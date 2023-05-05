«Флорида» во второй раз обыграла «Торонто»

«Флорида» переиграла «Торонто» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. Счет в серии стал 2-0.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков. Его признали первой звездой встречи.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Торонто» — «Флорида» — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Керфут — 2 (Шенн, Райлли), 2:20 — 1:0. О`Райлли — 3 (бол., Марнер, Мэттьюс), 5:10 — 2:0. Лунделл — 1 (Райнхарт), 11:13 — 2:1. Барков — 2 (Дюклер), 20:19 — 2:2. Форслинг — 2 (Ткачак, Лунделл), 21:06 — 2:3.

Вратари: Самсонов (6:00 — 6:23, 35:10 — 35:28, 58:21) — Бобровский.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 37 (15+10+12) — 29 (9+9+11).

5 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19387 зрителей.

Счет в серии: 0-2