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3 апреля, 05:02

«Флорида» проиграла «Торонто», Бобровский сделал 23 сейва

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский (справа) в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Торонто» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по воротам.

«Торонто» набрал 96 очков в 75 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке — 92 очка в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Флорида» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Форслинг — 10 (Райнхарт, Беннетт), 21:03 — 0:1. Таварес — 36 (В. Нюландер), 31:31 — 1:1. Марнер — 24 (Мэттьюс, Найз), 50:50 — 2:1. Найз — 26 (Марнер, Маккейб), 55:09 — 3:1. Райнхарт — 38 (бол., Самоскевич, Джонс), 57:22 — 3:2.

Вратари: Столарц — Бобровский (57:40).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (11+5+10) — 31 (7+16+8).

3 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.

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Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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