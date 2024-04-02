Сегодня, 06:20
«Торонто» одержал победу над «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
За «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по голу забили Мэттью Низ, Ник Робертсон, Тайлер Бертуцци и Давид Кампф.
У «Пантерз» отличились Владимир Тарасенко, оформивший дубль, Брандон Монтор, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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