«Каролина» переиграла «Торонто», Свечников и Никишин сделали по голевой передаче

10 ноября, 06:01
«Каролина» победила «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
У гостей забили Себастьян Ахо, Сет Джарвис, Шон Уокер, Тэйлор Холл и Логан Стэнковен. Российский нападающий Андрей Свечников и его соотечественник — защитник Александр Никишин ассистировали Джарвису.
В сезоне-2025/26 на счету 25-летнего Свечникова 7 (4+3) очков в 15 матчах, у 24-летнего Никишина 8 (2+6) очков в 16 играх.
За «Торонто» забили Вильям Нюландер (дважды), Джон Таварес и Остон Мэттьюс. 35-летний канадец Таварес проводил свой 1200-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Каролина» (22 очка после 15 матчей) одержала четвертую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции, «Торонто» (17 очков после 16 игр) идет на 10-м месте.
nikola mozaev
Каролина как всегда хороша в регулярке. Никишин надёжен в защите, Свечников потихоньку находит себя.
10.11.2025