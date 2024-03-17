«Каролина» выиграла у «Торонто» по буллитам, Кузнецов и Орлов сделали по голевой передаче

«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

В основное время у хозяев забили Джон Таварес, Вильям Нюландер, Ник Робертсон и Давид Кампф. У гостей дважды отличился Себастьян Ахо, по одному голу у Джордана Мартинука и Сета Джарвиса.

«Каролина» проигрывала со счетом 2:4 за 2 минуты до конца третьего периода, однако Себастьян Ахо сначала отыграл одну шайбу, а затем — сравнял счет за 6 секунд до конца основного времени. В первом голе Ахо принял участие российский защитник Дмитрий Орлов, во втором — российский нападающий Евгений Кузнецов.

В серии буллитов единственный точный бросок выполнил нападающий «Каролины» Джейк Гюнцель. Российские форварды «Харрикейнз» Евгений Кузнецов и Андрей Свечников не реализовали свои попытки.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков и российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразили по 36 бросков.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 88 очками в 67 матчах. «Торонто» идет на пятой строчке с 85 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Каролина» — 4:5 Б (0:0, 3:2, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Таварес — 21 (Броди), 24:47 — 1:0. Нюландер — 36 (Райлли), 26:27 — 2:0. Робертсон — 9 (Таварес, Лильегрен), 32:03 — 3:0. Мартинук — 12 (Бернс, Фаст), 33:27 — 3:1. Джарвис — 22 (бол., Гюнцель, Ахо), 39:57 — 3:2. Кампф — 6 (Райлли), 42:55 — 4:2. Ахо — 26 (бол., Гюнцель, Орлов), 58:28 — 4:3. Ахо — 27 (Бернс, Кузнецов), 59:53 — 4:4.

Победный буллит: Гюнцель.

Вратари: Самсонов — Кочетков (56:15 — 58:28, 58:32 — 59:53).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 40 (9+14+11+6) — 40 (9+16+13+2).

Наши: Любушкин (15.49/0/0) — Кузнецов (16.57/3/+1), Орлов (17.02/2/-1), Свечников (19.33/2/0).

17 марта. Торонто. Scotiabank Arena.