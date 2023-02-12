Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Торонто»

«Коламбус» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей отличились Кирилл Марченко, Бун Дженнер, Кент Джонсон и Шон Керали.

У хозяев забросили Майкл Бантинг, Вильям Нюландер и Морган Райлли.

«Коламбус» прервал серию из 4 поражений полряд, команда занимает 16-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в 52 матчах.

«Торонто» идет на четвертой строчке в таблице Восточной конференции с 72 очками в 54 матчах. «Коламбус» занимает 16-е место с 36 очками в 53 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Коламбус» — 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Голы: Нюландер — 29 (Керфут, Ярнкрок), 2:39 — 1:0. Бантинг — 16 (Марнер), 10:40 — 2:0. Дженнер — 15 (Марченко), 24:21 — 2:1. Марченко — 14 (Дженнер, Годро), 35:01 — 2:2. Керали — 10 (Джонсон, Оливье), 35:58 — 2:3. Райлли — 2 (бол., Марнер, Нюландер), 41:20 — 3:3. Джонсон — 11 (Силлинджер, Рословик), 45:46 — 3:4.

Вратари: Уолл (56:56) — Мерзликинс.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 30 (11+10+9) — 40 (4+21+15).

Наши: — - Гавриков (21.54/0/0), Марченко (18.44/2/+2).

12 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.