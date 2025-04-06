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6 апреля, 04:36

«Торонто» разгромил «Коламбус»

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Коламбус» со счетом 5:0.

По дублю оформили Вильям Нюландер и Ник Робертсон, 2 (1+1) очка набрал Остон Мэттьюс.

После этого матча «Торонто» с 98 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Коламбус» с 77 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Коламбус» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Робертсон — 13 (Хольмберг), 10:03 — 1:0. Робертсон — 14 (Доми), 32:28 — 2:0. В. Нюландер — 43 (Райлли, Карло), 41:11 — 3:0. В. Нюландер — 44 (Райлли, Мэттьюс), 44:21 — 4:0. Мэттьюс — 30 (Марнер, Найз), 56:27 — 5:0.

Вратари: Столарц — Мерзликинс.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 27 (8+6+13) — 27 (11+8+8).

Наши: — - Воронков (13.35/3/0), Марченко (16.35/2/-1), Проворов (20.20/0/-3).

6 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19179 зрителей

2
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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