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Сегодня, 06:07

«Коламбус» обыграл «Торонто», Марченко, Проворов и Воронков сделали голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Джеймс ван Римсдайк, Коул Силлинджер и Кирилл Марченко радуются голу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Коламбус» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Форвард гостей Адам Фантилли оформил хет-трик, а также по одному голу забили Джеймс ван Римсдайк и Лука Дел Бел Беллуз. Единственная шайба «Мэйпл Лифс» на счету Остона Мэттьюса.

Российские хоккеисты «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Иван Проворов сделали по одной голевой передаче.

«Коламбус» набрал 53 очка в 48 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет вторым — 62 очка в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Коламбус» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Фантилли — 12 (мен., Проворов, Оливье), 15:40 — 0:1. ван Римсдайк — 9 (Дел Бел Беллуз, К. Джонсон), 33:40 — 0:2. Фантилли — 13 (Воронков, Веренски), 35:21 — 0:3. Дел Бел Беллуз — 2, 45:56 — 0:4. Мэттьюс — 20 (В. Нюландер, Экман-Ларссон), 49:22 — 1:4. Фантилли — 14 (п.в., Марченко, Фаббро), 52:02 — 1:5.

Вратари: Хилдеби — Мерзликинс.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 30 (15+9+6) — 19 (7+5+7).

Наши: — - Воронков (16.12/1/+1), Марченко (19.32/1/+2), Проворов (20.37/0/0).

23 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18459 зрителей

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Дмитрий Воронков
Иван Проворов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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