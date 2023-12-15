«Торонто» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Хозяева уступали со счетом 0:5 после двух периодов, смогли сравнять счет, но уступили в овертайме.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 36 очками в 27 матчах. «Коламбус» идет на 15-й строчке с 25 очками в 31 игре.

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