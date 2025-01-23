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Сегодня, 07:58

«Торонто» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

У «Блю Джэкетс» 20-летний Адам Фантилли оформил хет-трик, а также по одной шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк и Лука Дел Бел Беллуз. Единственный гол «Мэйпл Лифс» на счету Остона Мэттьюса.

«Коламбус» с 53 очками в 48 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Торонто» идет на второй строчке — 62 очка в 49 играх.

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Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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