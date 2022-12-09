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Сегодня, 05:59

«Торонто» разгромил «Лос-Анджелес». Самсонов отразил 29 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Мэйпл Ливз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер победителей Илья Самсонов отразил все 29 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Голы: Энгвалль — 4 (бол., Тимминс, Керфут), 25:10 — 1:0. Кампф — 4 (Хольмберг, Броди), 25:36 — 2:0. Нюландер — 15 (Бантинг, Холл), 26:16 — 3:0. Марнер — 11, 33:29 — 4:0. Мэттьюс — 14 (Нюландер, Бантинг), 49:37 — 5:0.

Вратари: Самсонов — Куик.

Штраф: 12 — 11.

Броски: 41 (15+15+11) — 29 (7+9+13).

9 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18567 зрителей.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
17
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