«Торонто Марлис» обыграли «Сан-Диего», Ахтямов сделал 37 сейвов и стал первой звездой матча

Сегодня, 03:27
Фарм-клуб «Торонто» «Торонто Марлис» дома обыграл «Сан-Диего» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:1.
У хозяев дважды забил Александер Нюлендер, по одному голу у Рони Хирвонена и Алекса Стивса. Единственная шайба гостей на счету Тайсона Хиндса.
Российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 37 из 38 бросков и стал первой звездой встречи. Этот матч стал для голкипера дебютным в АХЛ.
Также за «Торонто» дебютировал российский нападающий Никита Гребенкин, не отличившийся результативными действиями.