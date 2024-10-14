«Торонто Марлис» обыграли «Сан-Диего», Ахтямов сделал 37 сейвов и стал первой звездой матча

Фарм-клуб «Торонто» «Торонто Марлис» дома обыграл «Сан-Диего» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:1.

У хозяев дважды забил Александер Нюлендер, по одному голу у Рони Хирвонена и Алекса Стивса. Единственная шайба гостей на счету Тайсона Хиндса.

Российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 37 из 38 бросков и стал первой звездой встречи. Этот матч стал для голкипера дебютным в АХЛ.

Также за «Торонто» дебютировал российский нападающий Никита Гребенкин, не отличившийся результативными действиями.