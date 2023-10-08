«Торонто»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

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Полное название: «Торонто Мэйпл Ливз»
Город: Торонто, Онтарио (Канада)
Год основания: 1917
Главный тренер: Шелдон Киф
Капитан: Джон Таварес
Домашняя арена (вместимость): Скоушабэнк-арена (на 18 819)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
В сезоне 2022 / 2023 «Торонто» заняло четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции со 111 очками и стало вторым в Атлантическом дивизионе. В Кубке Стэнли «Мэйпл Ливз» в полуфинале Востока проиграли в серии «Флориде» (1-4).
«Торонто» 13 раз брал Кубки Стэнли в истории клуба. Последний трофей команда выиграла в 1967 году.
«Торонто» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на своем льду матчем против «Монреаля» на Scotiabank Arena в городе Торонто. Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Мэйпл Ливз» на выезде закроют регулярный чемпионат НХЛ матчем с «Тампой-Бэй» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).
12 октября. 02:00 (мск). «Торонто» — «Монреаль»
15 октября. 02:00. «Торонто» — «Миннесота»
17 октября. 02:00. «Торонто» — «Чикаго»
20 октября. 02:00. «Флорида» — «Торонто»
22 октября. 02:00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»
25 октября. 01:00. «Вашингтон» — «Торонто»
27 октября. 03:00. «Даллас» — «Торонто»
29 октября. 02:00. «Нэшвилл» — «Торонто»
Календарь матчей «Торонто» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Шелдон Киф (43 года) начал тренерскую карьеру с 2006 года. Канадский специалист ранее работал в командах «Пемброк Ламбер Кингз», «Су-Сент-Мари Грейхаундз» и в «Торонто Марлис».
Киф возглавляет «Мэйпл Ливз» с осени 2019 года. На текущий момент Шелдон является самым молодым тренером из всех команд НХЛ сезона 2023 / 2024.
«Торонто»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».