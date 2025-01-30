Гол Хуснутдинова помог «Миннесоте» обыграть «Торонто»

«Миннесота» на выезде переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Мэйпл Лифс» потерпели третье поражение подряд.

Российский форвард «Уайлд» Марат Хуснутдинов отметился голом. 22-летний россиянин набрал 5 (2+3) очков в 48 играх этого сезона. Также заброшенными шайбами у гостей отметились Джаред Сперджен и Маркус Фолиньо.

Единственная шайба канадской команды на счету Вильяма Нюландера.

«Миннесота» набрала 64 очка в 51 матче и занимает 5-е место в Западной конференции. «Торонто» опустился на 5-ю строчку в Восточной конференции — 62 очка в 51 игре.