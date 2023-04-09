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НХЛ

Сегодня, 04:46

«Торонто» обыграл «Монреаль», Самсонов отразил 20 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 7:1.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Митч Марнер, 4 (1+3) очка у Остона Мэттьюса, дубль оформил Джон Таварес, еще по одной шайбе забросили Вильям Нюландер и Майкл Бантинг. У «Канадиенс» единственный гол забил Джонни Ковачевич.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 20 бросков из 21 и на последних минутах был заменен на новичка команды Джетта Александера.

После этого матча «Торонто» со 105 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 68 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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