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Сегодня, 05:28

«Торонто» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» по буллитам победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победный буллит реализовал Митч Марнер.

В составе победителей Остон Мэттьюс забросил три шайбы, став автором первого хет-трика в сезоне, а также по голу записали на свой счет Ноа Грегор и Вильям Нюландер. У гостей голами отметились Коул Кофилд и Алекс Ньюхук, который оформил дубль.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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