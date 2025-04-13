«Торонто» в овертайме обыграл «Монреаль»

13 апреля, 04:49
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 1:0.
Единственную шайбу на первой минуте овертайма забросил Митч Марнер.
После этого матча «Торонто» со 102 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 88 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Монреаль» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Марнер — 26 (В. Нюландер, Таварес), 60:36 — 1:0.
Вратари: Столарц — Добеш.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 35 (10+11+13+1) — 15 (2+5+8+0).
Наши: — - -.
13 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19252 зрителя.