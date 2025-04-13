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13 апреля, 04:49

«Торонто» в овертайме обыграл «Монреаль»

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 1:0.

Единственную шайбу на первой минуте овертайма забросил Митч Марнер.

После этого матча «Торонто» со 102 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 88 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Монреаль» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Марнер — 26 (В. Нюландер, Таварес), 60:36 — 1:0.

Вратари: Столарц — Добеш.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 35 (10+11+13+1) — 15 (2+5+8+0).

Наши: — - -.

13 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19252 зрителя.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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