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Сегодня, 00:15

«Торонто» — «Монреаль»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

«Торонто» сыграет с «Монреалем» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кайден Гуле, игрок ХК «Монреаль».
Фото USA Today Sports
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«Торонто» на своем льду сыграет с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 12 октября. Игра пройдет на «Скоушабэнк-арене» в Торонто (Канада) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торонто Мейпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». За видеотрансляцией игры в прямом эфире можно следить бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

107-й в истории сезон НХЛ 2023 / 2024 стартует 11 октября. Регулярный чемпионат завершится 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф состоится в апреле — июне 2024-го.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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