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Сегодня, 06:09

Дубль Мэттьюса принес «Торонто» победу над «Нэшвиллом»

Даниил Аршавский
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«Торонто» на своем льду переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Мэйпл Лифс» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще одну шайбу забросил Вильям Нюландер.

Авторами голов «Предаторз» стали Джонатан Маршессо и Марк Янковски.

«Торонто» набрал 34 очка в 25 встречах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 20 очками в 26 играх идет 15-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нэшвилл» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Голы: Маршессо — 6 (Йоси), 5:26 — 0:1. Мэттьюс — 7 (Марнер, Райлли), 40:31 — 1:1. Мэттьюс — 8 (Марнер), 42:29 — 2:1. В. Нюландер — 16 (бол., Найз, Марнер), 45:06 — 3:1. Янковски — 1 (Каррье, Смит), 56:38 — 3:2.

Вратари: Уолл — Сарос (58:26).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (11+7+10) — 24 (9+3+12).

Наши: Гребенкин (7.31/0/0) — Свечков (13.10/0/+1).

5 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18611 зрителей.

Остон Мэттьюс
Хоккей
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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