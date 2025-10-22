«Нью-Джерси» обыграл «Торонто», Грицюк сделал голевую передачу

«Нью-Джерси» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Дэвилз» хет-трик оформил Джек Хьюз, а также по голу забили Коди Гласс и Бренден Диллон. Заброшенные шайбы «Мэйпл Лифс» на счету Джона Тавареса и Матиаса Маччелли.

Российский нападающий Арсений Грицюк отметился в этой встрече голевой передачей. Для него это 4-й ассист в этом сезоне.

«Нью-Джерси» набрал 10 очков в 6 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 8-й строчке — 7 очков в 7 играх.